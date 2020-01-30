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  3. Kayseri'de eğlence merkezi çalışanı 3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de eğlence merkezi çalışanı 3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de eğlence merkezi çalışanı 3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir eğlence merkezinde çalışan ve silahlı saldırıya uğrayan 3 kadından biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

Şenyurt Mahallesi Kayseri Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinde çalışan Aslı A, Yıldız Ö. ve Gürcistan uyruklu Irva K, iş çıkışı kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan 3 kadın Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı, Irva K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aslı A. ve Yıldız Ö, buradaki müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

AA


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