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  3. Kayseri'de aranıyordu...Polisleri görünce öyle bir şey yaptı ki

Kayseri'de aranıyordu...Polisleri görünce öyle bir şey yaptı ki

Kayseri'de aranıyordu...Polisleri görünce öyle bir şey yaptı ki

Kayseri'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda polis ekiplerini karşısında gören 1 şüpheli, 5. kattan atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 40 kişinin yakalanmasına yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda evlerde didik didik arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 

Polisleri karşısında görünce 5. kattan atladı

Öte yandan, polis ekipleri sabahın erken saatlerinde başlayan operasyon kapsamında Ahi Evran Mahallesi 745. Sokak'ta bulunan bir apartmana girdi. Burada kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Murat A., polis ekiplerini karşısında görünce 5. kattan atladı. Ağır yaralanan Murat A., sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği apartmanda inceleme yaptı. 

İHA

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