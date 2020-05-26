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  3. Kayseri'de 8 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
26 Mayıs 2020 Salı 12:41 | Son Güncelleme:

Kayseri'de 8 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri'de 8 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Son Dakika Haberleri.. Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 6'sı çocuk 8 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tomarza ilçesindeki bir evde aynı aileden 8 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Aile bireyleri, zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6'sı çocuk 8 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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