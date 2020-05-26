26 Mayıs 2020 Salı 12:41 | Son Güncelleme:
Kayseri'de 8 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Son Dakika Haberleri.. Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 6'sı çocuk 8 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tomarza ilçesindeki bir evde aynı aileden 8 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Aile bireyleri, zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6'sı çocuk 8 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız