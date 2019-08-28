Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8097
  • 6,4557
  • 286.996
  • 95908.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kayseri'de 7,5 milyon yıllık mamut fosili bulundu

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık mamut fosili bulundu

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık mamut fosili bulundu

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık tek parça halinde "Choerolophodon" cinsine ait mamut fosili bulunduğu bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Yamula Barajı kıyısı Taşhan mevkisinde daha önce de fosil bulunan alanda kazı çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kazılarda, tek parça halinde bozulmamış "Choerolophodon" cinsine ait mamut fosiline ulaşıldığı belirtilen açıklamada, fosille ilgili detayların yarın basın toplantısında aktarılacağı ifade edildi.

Taşhan'da 2 yıl önce bir çobanın bulduğu fosil kalıntısı üzerine kazı çalışması başlatılmış, 7,5 milyon yıllık zürafa fosiline ulaşılmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'İnşallah telli duvaklı gelin olurum'
'Sen gülünce her şey güzel...'
İşte Ekin Mert Daymaz'ın yeni aşkı
Ömür Gedik'le Gülben Ergen'in şort polemiği
Buse Varol ve Alişan'a fotoğraf şoku!
<p>Ağustos ayında hasadı yapılan, büyüklüğü ve tadıyla ünlü Diyarbakır karpuzu, tezgahtaki yerini al

Kafasında Karpuz Taşıyan Adam

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

BD'nin gizli uzay aracı X-37B rekor kırdı

Kraldan aşk paylaşımı! Dünya bu pozları konuşuyor