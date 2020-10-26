Kayseri yağlama nasıl yapılır? MasterChef Kayseri yağlaması tarifi nasıl?

MasterChef yeni bölümü bu akşam heyecanla bekleniyor. Yeni haftanın takımlarını oluşturmak üzere öncelikle kaptanlık oyunu oynanacak. Kendilerinden istenen en iyi Kayseri yağlamasını yapan yarışmacı mavi takımın kaptanı olacak ve kırmızı takımın kaptanını seçecek. İzleyiciler Kayseri yağlamasının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte etli yemekleri ile meşhur olan Kayseri bölgesine özgü yağlama tarifi...

KAYSERİ YAĞLAMASI MALZEMELERİ

3 su bardağı ılık su

1 küp yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Aldığı kadar un

İç malzemesi;

400 gr dana kıyma

Sıvıyağ

2 adet orta boy soğan

5-6 adet sivri biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

En Üste;

Yoğurt sarımsak sos

KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ

Hamuru mayalayın.

Bunun için ılık su, maya, tuz, sıvıyağ ve şekeri alıp, maya çözünene kadar karıştırın.

Ardından unu kontrollü olarak ekleyin.

Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edin.

Üzerinin kapatarak mayalanmaya bırakın.

İç malzemesini hazırlayın.

Kıymayı sıvıyağ ile kavurun.

Tuz ve karabiberinin katın.

İnce ince doğradığınız soğanları ekleyip kavurun.

Ardından sivri biberleri katarak kısık ateşte kavurma işlemine devam edin.

Salçaları ekleyin.

En son da minik mink doğradığınız domatesleri ekleyin.

10 dakika daha kavurun.

Tencerenin kapağını kapatın.