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  3. Kaymakamlık kura sonuçları 2019 açıklandı mı? Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?

Kaymakamlık kura sonuçları 2019 açıklandı mı? Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?

Kaymakamlık kura sonuçları 2019 açıklandı mı" Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak"

Kaymakamlık kura sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. 24 Ekim’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan kaymakam adayları kura töreninde konuştu. Vatandaşlar kaymakamlık sınavının ne zaman yapılacağını da öğrenmek istiyorlar.

Kaymakamlık kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak? 2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık), 9 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

KAYMAKAMLIK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Ekim’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan kaymakam adayları kura töreninde konuştu. 

Başkan Erdoğan 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde AB'ye sert mesajlar verdi. Erdoğan, "Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar, vakti saati geldiğinde bu kapılar açılır. Yunanistan'a yüz kişi gidince denizden bizi telefonla arıyorsunuz, burada 4 milyon var" dedi.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık), 9 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

2020 Kaymakamlık sınavının ne zaman yapılacağı ÖSYM sınav takviminde duyurulacak.

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