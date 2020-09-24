Kaylule uykusu nedir? Kaylule uykusu ne zaman, hangi vakit?

Kaylule uykusunun tarihinin çok eskilere dayandığı belirtilir. Hadis kaynaklarına göre Peygamber Efendimizin (s.a.v), kaylule uykusuna yattığı rivayet edilmiştir. Bilimsel olarak kanıtlanmış olan Kaylule uykusunun kişilerde verimliliği arttırdığı gözlemlenmiştir.

KAYLULE UYKUSU NEDİR?

Arapça ḳayl masdarından türeyen kaylûle ve kāile "öğle sıcağının şiddetli olduğu gün ortasında uyuma" anlamına gelir. Kaylûle yapılan yere mekīl (mekāl) denilir. Kur'ân-ı Kerîm'de cennetin en güzel istirahat yeri (mekīl) olduğu haber verilir (el-Furkān 25/24).

Kur'an'ın, geçmişte birçok şehir halkının kaylûle sırasında helâk edildiğine dair haberi (el-A'râf 7/4) geleneğin çok eskilere dayandığına işaret eder. Evlerde, mescidlerde veya bir ağacın gölgesinde kaylûle yapılabilir. Hz. Ali'nin ve Osman'ın Mescid-i Nebevî'de kaylûle yaptıkları bilinmektedir.

KAYLULE UYKUSU NE ZAMAN, HANGİ VAKİT?

Kaylule uykusu olarak nitelendirilen bu ibadet, öğle namazı vaktinin girmesiyle 20 dakika- 60 dakika arasında gerçekleştirilen bir uykudur.

Kaylule uykusuna çoğu zaman öğle namazını kılmadan önce yapılabildiği gibi öğle namazı sonrasına da bırakılabilmektedir. Öyle ki Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), nafile ibadet olan kaylule uykusunun vakti ile ilgili bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: "Öğlenleyin kaylule yapınız. Muhakkak şeytanlar öğle vaktinde kaylule yapmazlar." (Müslim).