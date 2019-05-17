Kayıp Sezgin bulundu

Erciş ilçesinin Abdalmezrası Mahallesi’nde ikamet eden Sezgin Taş’ın 16 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında evden ayrılıp bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi tarafından Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına haber verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından zihinsel engelli Sezgin Taş’ın bulunması için Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Altındere Jandarma Karakol Komutanlığı, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı iz takip ile arama ve kurtarma köpek unsuru, güvenlik korucuları ve AFAD görevlilerinden oluşturulan arama unsurlarıyla arazide aramalar gerçekleştirildi.

3 saatlik aramanın sonunda Sezgin Taş, kaybolduğu noktadan yaklaşık 8 kilometre ileride arazide saat 00.20 sıralarında jandarma tarafından sağ olarak bulundu. Jandarma ekipleri tarafından kayalık ve çalılık arazide ilerlerken düştüğünden dolayı vücudunda hafif şekilde yaralanmalar olduğu görülmesi üzerine Sezgin Taş'ın gerekli muayene ve tedavisi yaptırılarak ailesine teslim edildi.

Taş ailesi, oğullarının bulunmasını sağlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)