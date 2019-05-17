Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0627
  • 6,7787
  • 250.649
  • 86.959
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kayıp Sezgin bulundu

Kayıp Sezgin bulundu

Kayıp Sezgin bulundu

Van’ın Erciş ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Sezgin Taş, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Erciş ilçesinin Abdalmezrası Mahallesi’nde ikamet eden Sezgin Taş’ın 16 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında evden ayrılıp bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi tarafından Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına haber verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından zihinsel engelli Sezgin Taş’ın bulunması için Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Altındere Jandarma Karakol Komutanlığı, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı iz takip ile arama ve kurtarma köpek unsuru, güvenlik korucuları ve AFAD görevlilerinden oluşturulan arama unsurlarıyla arazide aramalar gerçekleştirildi.

3 saatlik aramanın sonunda Sezgin Taş, kaybolduğu noktadan yaklaşık 8 kilometre ileride arazide saat 00.20 sıralarında jandarma tarafından sağ olarak bulundu. Jandarma ekipleri tarafından kayalık ve çalılık arazide ilerlerken düştüğünden dolayı vücudunda hafif şekilde yaralanmalar olduğu görülmesi üzerine Sezgin Taş'ın gerekli muayene ve tedavisi yaptırılarak ailesine teslim edildi.
Taş ailesi, oğullarının bulunmasını sağlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Turabi ABD'de katıldığı yarışmada büyük finalde!
Burcu için zaman 25 bin TL'ye akacak
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Ünlü oyuncu erkek halini paylaştı: Sosyal medya yıkıldı
Serenay Sarıkaya günler sonra görüntülendi!
Hiç farkında olmadan iftar sofralarında öyle yanlışlar yapıyoruz ki... Daha yemeğe başlamadan vücudu

İftarda Doğru Bildiğimiz Yanlışlar | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Öğretmenler ara tatilde ek ders ücreti alacak

Yıldızların konser ücretleri