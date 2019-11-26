Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7497
  • 6,3345
  • 269.643
  • 106133
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, kayıp olarak aranan Turgut Ö.'nün (58) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili Turgut Ö.´nün eşi Necla Ö. ile ilişki yaşadığı öne sürülen Hayrettin A. (33) ve kadının önceki eşinden olan kızı Sibel M. gözaltına alındı. Turgut Ö.'nün cesedinin atıldığı belirtilen ormanlık alanda kafatası ve giysileri bulundu.

Ahmetli ilçesinde 1 Kasım'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Turgut Ö.'nün bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Turgut Ö.'nün kaybolmasının ardından ablası Hayriye Ö. ise, bir televizyon programına çıkıp, kardeşinin eşi Necla Ö.'yü suçladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necla Ö. ve kızı Sibel M. ile kadının gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Hayrettin A.'yı gözaltına altı. Hayrettin A., sorgusunda Turgut Ö.´yü öldürdüğünü itiraf etti. Hayrettin A.'nın ilk ifadesinde, Turgut Ö.'yü iş bulma yalanıyla kandırıp Kemalpaşa'nın kırsal Ovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alana getirdiği, burada sopayla başına ve vücuduna vurarak öldürüp, cesedini ortada bıraktığını söylediği bildirildi.
 
Polis ekipleri, Hayrettin A.'nın tarif ettiği yerde arama yaptı. Aramada, kafatası ve kıyafetler bulundu. Ekipler, Turgut Ö.'ye ait olduğunu düşündükleri giysi ve kemik parçalarını incelemek üzere topladı.
 
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

DHA
 


Sadettin Saran ve Emina Jahovic'le ilgili o gerçek ortaya çıktı!
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Ünlü çiftten müjdeli haber
Taner Ölmez aşka geldi! Romantik paylaşım
Kubilay Aka ve Miray Daner'den kafaları karıştıran açıklama!
Hande Ataizi müjdeyi patlattı! Evleniyorlar
<p>Diyarbakır´da 40 yaş üstü futbolcuların mücadele ettiği Masterler Ligi´ndeki Seyrantepespor´u yön

Sosyal Medyayı Salladı! İşte Diyarbakırlı ´Mourinho´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Otomobil markalarının gizli anlamları

Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular