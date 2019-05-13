Kayıp Ecrin bebek bulundu mu? 13 Mayıs Müge Anlı son dakika canlı yayında neler oluyor?

Kayıp Ecrin’in bulunup bulunmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Müge Anlı son dakika canlı yayında neler oluyor? ATV’de yayınlanan programda son günlerde en merak edilen konu Samsun’daki kayıp olayı oldu. İlçe merkezine bağlı Alancık Mahallesi’nde öğle saatlerinde evin önünde oynayan Ecrin Kurnaz’ın bir süre sonra kaybolduğunu fark eden dedesi Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya haber vermişti. Aile daha sonra Müge Anlı’nın programına çıktı. 10 Mayıs Cuma günü Ecrin’in amcası canlı yayına çıktı. Müge Anlı aile içerisindeki akraba ilişkisini ele aldı. Ecrin'in annesinin şu anda eşinin yeğeni ile evli olduğunu söyledi.

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MÜGE ANLI 10 MAYIS’TA NELER OLUYOR?

Müge Anlı 10 Mayıs’ta da Ecrin’i aramaya devam etti. Ecrin’in amcası canlı yayına çıktı. Müge Anlı aile içerisindeki akraba ilişkisini ele aldı. Ecrin'in annesinin şu anda eşinin yeğeni ile evli olduğunu söyledi. Bu olayla alakalı bir kaçırılma olup olmadığını sorguladı. İbrahim Bey'in önceden yayınladığı bir mesajı söyledi ve çocuğu alcağını neden söylediğini sordu. İbrahim Bey, "Öyle bir düşüncem vardı ama sonra çocuğa iyi baktıklarını görünce vazgeçtim." dedi.

Daha sonra Samsun ile canlı bağlantı yapıldı. Deniz'in (Ecrin'in üvey babası) kardeşine çocuğu görüp görmediğini sordu. Ardından Anlı, "Dayına bu ilişkiye söyleyen kişi senmişsin. Kardeşine kızarak böyle bir şey yapmışsın. " dedi. Deniz'in kardeşi, "Abime kızarak o çocuğa bir şey yapmam ben. O zaman bir cahillik yaptım." dedi.

KAYIP ECRİN BULUNDU MU?

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ailesinin dünden beri haber alamadığı 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp çocuğu bulmak için helikopter ve drone ile havadan; jandarma, AFAD ve vatandaşlar tarafından karadan arama çalışması sürdürülüyor. Arama çalışmasına İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz ve İlçe Jandarma komutanı Muharrem Davulcu da katılıyor.

İlçe merkezine bağlı Alancık Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde evin önünde oynayan Ecrin Kurnaz’ın bir süre sonra kaybolduğunu fark eden dedesi Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ev ve çevresinde arama ve incelemelerde bulundu.

Yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Kayıp çocuğun bulunması için bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ancak arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Havanın kararması ve yoğun yağış nedeniyle güç şartlarda süren arama çalışmalarının bölgeye getirilecek özel dedekör köpekler eşliğinde sürdürüleceği belirtildi.