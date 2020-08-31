Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3335
  • 8,7303
  • 461.867
  • 1093.29
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber
31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:45 | Son Güncelleme:

Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber

Kayıp 2.5 yaşındaki Merve'den acı haber
AA

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap köyünde dün öğle saatlerinde kaybolan 2.5 yaşındaki Merve Bayrak'ın bu sabah cansız bedeni bulundu.

Erzurum'un Horasan ilçesinde dün ailesiyle düğün için gittiği mahallede kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, çoban tarafından ölü bulundu.

Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olan babası Ebrar Bayrak ile dün Azap Mahallesi'nde katıldığı düğün sırasında kaybolan 2,5 yaşındaki Merve'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Mahallede oynarken kaybolan küçük kız, bir çoban tarafından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Harran Deresi mevkisindeki arazide ölü bulundu.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Soruşturma sürüyor.

İşte virüsün yayılma nedeni! Koronaya aldırmadan halay çektiler
Giresun'da selin izleri silindi: Şehir Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Ders zili çaldı! 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim modeli ile başladı
Galatasaray'da sakatlık kabusu yaşanıyor! Derbide yok...
Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 İHA ile 30 Ağust

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 İHA ile 30 Ağustos gösterisi hayran bıraktı

Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram alt&#

Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar? Canlı 31 Ağustos

Yiyeceklerin tazeliğini ve kalitesini kontrol etmek için pratik testler

Yiyeceklerin tazeliğini ve kalitesini kontrol etmek için pratik testler