Kaygana ne demek? Kaygana nasıl yapılır, tarifi nedir?

Kaygana, sabah kahvaltılarında sıkça tüketilmektedir. Karadeniz kültürüne ait olan kaygana birçok yeşilliğin yumurta ile karıştırılması ile meydana gelmektedir. Sebzeli omlete de benzetilen kayganaya ince ince doğranmış ve kılçıkları çıkarılmış hamsi de eklenmektedir. Kaygana nasıl yapılır, tarifi nedir?

KAYGANA MALZEMELERİ NELERDİR?

4 adet yumurta 1 su bardağı un 1 su bardağı süt 1/3 demet maydanoz 1/3 demet dereotu 3 dal taze soğan 1 tatlı kaşığı tuz

Pişirmek için:

1 çay bardağı ay çiçek yağı

KAYGANA NASIL YAPILIR?

Unu, sütü ve tuzu derin bir kabın içerisinde güzelce çırpın. Yumurtaları ayrı bir kasede çırpın ve bu karışıma ilave ederek güzelce karıştırın.

İçerisine ince ince doğranmış; maydanoz, taze soğan ve dereotunu da ekleyip iyice karıştırın. Yapışmaz tabanlı bir krep tavasını ocakta ısıtın.

Harca 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyun, yağ kızınca hazırladığınız kaygana hamurundan bir kepçe alın ve tavaya yayın.

Altlı üstlü çevirerek güzelce pişirin. Tüm karışımı tavaya her seferinde bir miktar yağ ilave ederek bu şekilde pişirin. Sıcak sıcak servis edin.