Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kayalıklardan düştü, sedyeyle 2 kilometre taşındı
07 Haziran 2020 Pazar 15:42 | Son Güncelleme:

Kayalıklardan düştü, sedyeyle 2 kilometre taşındı

Kayalıklardan düştü, sedyeyle 2 kilometre taşındı

Kocaeli Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen Enis Tosun, AKUT, AFAD ve Anadolu Dağcılık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ayağı kırılan Tosun, sedyeyle yaklaşık 2 kilometre ambulansa taşındı.

Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş yapan Enis Tosun, dengesini kaybetmesi sonucu kayalıklardan düşerek yaralandı. Arkadaşları, hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerinde bulunan ve kayalıklara tırmanış hazırlıkları yapan Anadolu Dağcılık ekibi, Tosun’a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa süre sonra bölgeye AKUT Kocaeli ve AFAD ekibi geldi. Ayağı kırılan Tosun, sedyeye konularak, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşındı.

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, Enis Tosun'a kanyon içinde bulunan şelale yakınlarında ulaştıklarını belirterek, "Yaralı Ballıkayalar Kanyonu içinde bulunan birinci şelale yakınındaydı. Yaralıya yapılan müdahalenin ardından yaklaşık 2 kilometre sedye ile taşıyarak Ballıkayalar girişinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim ettik. Ayağında kırık vardı" dedi.

MSB'den son dakika açıklaması! Komandolarımız tarafından yaralı yakalandı
İkinci provakasyon! Bizans bayrağı astılar...
Otizmli Filistinli'nin şehit edilmesi hakkında ilk kez konuştu...
Bu görüntüler bugün çekildi! Akın ettiler
Bakan Koca'dan takipçisinin eleştirisine gülümseten yanıt
MSB, sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin İHA görüntülerini paylaştı

MSB, sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin İHA görüntülerini paylaştı

Bodrum'da yaban domuzu sürüsü site bahçesine girdi

Bodrum'da yaban domuzu sürüsü site bahçesine girdi

7 Haziran 2020 Pazar: Bugün TV'de ne var?

7 Haziran 2020 Pazar: Bugün TV'de ne var?

7 Haziran 2020 burç yorumları! Bir haber hayatınızı deği&#

7 Haziran 2020 burç yorumları! Bir haber hayatınızı değiştirebilir!