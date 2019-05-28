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28 Mayıs 2019 Salı 11:10 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 11:10

Kayalıklardan düşen vatandaşa helikopterli müdahale

Kayalıklardan düşen vatandaşa helikopterli müdahale

Menemen ilçesi Dumanlıdağ mevkisinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek ağır yaralanan vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hatundere Mahallesi Dumanlıdağ bölgesinde yürüyüş yapan gruptan M.Ö. isimli vatandaş, dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı. Ağır yaralanan M.Ö., 112 sağlık birimini arayarak yardım istedi. Bölgeye giden AFAD ekipleri, yaralı şahsın karadan tahliyesinin mümkün olmaması üzerine durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından kazazede şahıs bulunduğu yerden alınarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. 

İHA

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