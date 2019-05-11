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  3. Kayaların düşmesi sonucunda kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Kayaların düşmesi sonucunda kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Kayaların düşmesi sonucunda kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde bir ay önce büyük kaya parçalarının yola düşmesi sonucunda ulaşıma kapanan Kaşyayla köy yolu, ilçe şantiye ekiplerinin 2 günlük çalışmasıyla tekrar ulaşma açıldı.

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan İlçe Şantiye Şefi Fikret Kılıç, yola düşen kaya parçalarının büyük olması nedeniyle çalışmaların güçlükle yapıldığını belirtti. Kılıç, "İlçemizin coğrafi konumu ve köylerimizin yerleşkesi nedeniyle köy yollarımızda bu yıl sık sık heyelanlar meydana geldi. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için sürekli ekiplerimizi seferber ettik.

Kaşyayla köyümüzün yoluna düşen büyük kayaları kaldırmak kolay olmadı. Yaklaşık bir ay boyunca diğer köylerimizde yürüttüğümüz çalışmalarımızdan dolayı kapalı olan Kaşyayla köy yolu, ekiplerimizin iki günlük zorlu çalışması sonucu büyük kayaların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Ramazan ayı dolayısıyla oruçlu olan ekibimiz çalışmalarına devam etmektedir. An itibariyle ulaşıma kapalı olan köy yolumuz kalmamıştır” dedi.

İHA

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