Kavurma tarifi nasıl yapılır? Dana et kavurma tarifi nasıl olur? İşte püf noktaları

Et kavurma tarifi araştırılan konular arasında yer alıyor. Kavurma nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Kurban Bayramının 11 Ağustos tarihinde başlayacağı açıklanmıştı. 11 Ağustos tarihinde başlayan bayram dört gün devam edecek. 14 Ağustos bayramın son günü olacak. Kurban, ibadet niyetiyle belirli vakitte, belirli nitelikleri taşıyan hayvanları kesmek demektir. Kurban mali ibadetlerdendir ve Yüce Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetlere şükrün ifadesidir. Kurban eti ile kavurma yapmak isteyen vatandaşlar tarifini öğrenmek istiyorlar.

KAVURMA TARİFİ

1 kg dana kuşbaşı

1 baş orta büyüklükte kuru soğan

3 ya da 4 diş sarımsak

Bir miktar sıvıyağ

(2-4 Kişilik - 45 dakika)

KAVURMA NASIL YAPILIR?

İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.

Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.

Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.

Etler kuşbaşı doğranır. 1 gece buzdolabında dinlendirilir.

İç yağı tencerede eritiyoruz. Etlerimizi tencereye koyup suyunu bırakana kadar karıştırıyoruz. Kendi suyunu tamamen bırakıp renk değiştirdikten sonra yarım bardak suyu ekliyoruz. Ocağın altını kısıp kapağını kapatıyoruz ve bu şekilde 1.5-2 saat pişiriyoruz. Etler yumuşadıktan sonra tuzunu ekliyoruz. Kalan suyu çektikten sonra tereyağını ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Kavurmamız hazır.

Çelik tencere kullanımı ısının daha iyi dağılmasını sağlar ve suyun hemen buharlaşmasına engel olur. Böylece etler daha iyi pişer. İç yağlar eritilirken yeterli miktarda yağ olduğunu düşünürseniz erimeyenleri etleri koymadan önce alabilirsiniz.