Kavgalı komşulardan mamalı uzlaşma

Savcılığa başvuran genç kız, şikayet dilekçesinde komşusunun kapısına gelerek kendisine bağırdığını, “Evine kendin gibi hayvanları toplamışsın, bir arada yaşıyorsun. Ya bunları gönderirsin ya da sen gidersin” dediğini iddia etti. Apartman görevlisini de tanık olarak gösterdi.

20 GÜN BESLEYECEK



Metin B. savcılık ifadesinde 7 ay önce üst katına taşınan Cansu D.’yi hayvanlarının çok gürültü çıkarması nedeniyle defalarca uyardığını, ancak rahatsız olduğu bu durumu komşusunun umursamadığını belirtti. Savcılık dosyayı ‘Uzlaştırma Büro’suna gönderdi. Metin B., Cansu D.’nin 20 gün boyunca hem kendi hem de sokaklarındaki hayvanların mamalarını karşılaması isteğini kabul etti, iki komşu böylece uzlaştı.