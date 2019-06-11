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11 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 08:00

Katliam yapıp annesinin elini öpmeye gitmiş

Katliam yapıp annesinin elini öpmeye gitmiş

Beşiktaş’ta 8 Haziran gecesi makas attığı otomobille çarptığı araçtaki 4 kişinin ölümüne 10 kişinin de yaralanmasına neden olan Yusuf Arıkboğa her yerde aranıyor.

Devrim TOSUNOĞLU

Olay anında Arıkboğa’nın yanında olan Abdülsamet Topçi'nin ifadelerine AKŞAM ulaştı. Babası Mehmet Topçi’nin kendilerini Bahçeşehir’deki eve bıraktığını söyleyen zanlı, “Yusuf, ‘Annemin elini öpmeye gideceğim’ dedi. Korsan taksi çağırdım. Şoför bir arkadaşını alarak 4 kişi Antalya’ya gittik. Yusuf, Cumhuriyet Mahallesi’nde araçtan indi. İstanbul’a dönerken Burdur’da yakalandık” dedi. 

 BABA-OĞULDAN ÇELİŞKİLİ İFADE

Tutuklanan Abdülsamet Topçi, ifadesinde “Olay gecesi ben alkol aldım ancak, Yusuf ve Merve alkol almadı” dedi. Kendileriyle birlikte o akşam yemek yiyen babası Mehmet Topçi ise “Oğlumla Arıkboğa birer duble içki içti” ifadesini kullandı.

BENİ SOLLADIKTAN SONRA ÇARPTI

Oğlu Abdülsamet Topçi’nin olay akşamı kendisini yemeğe davet ettiğini söyleyen baba Mehmet Topçi, “Bir komşumla Beykoz’daki lokantaya gittim. Oğlum, Yusuf Arıkboğa’ı ‘Dayı’, Merve Ş.’yi de ‘Ayşe’ diye tanıttı. Ayrıldıktan sonra ben önden giderken Arıkboğa 100-120 kilometre hızla solladı. Harp Akademileri tünelinde kazayı gördüm” dedi. 3 şüpheliyi arakaçıran zanlı tutuklanmıştı.  

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