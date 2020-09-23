Katilden polise: Mermi attığım sağ kalmaz

Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıla kadar hapsi istenen Mükremin Turan, çifte cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: “Onlar araçtayken 11 mermi attım. Bu sırada bir polis aradı. ‘İkisi de mi öldü?’ diye sordum. Polis yaralı olduklarını söyledi. Ben de ona attığım adam sağ kalmaz’ dedim. Eşim Fatma’ya 32 bin TL’yi kan parası olarak gönderdim.”