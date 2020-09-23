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23 Eylül 2020 Çarşamba 22:36 | Son Güncelleme:

Katilden polise: Mermi attığım sağ kalmaz

Katilden polise: Mermi attığım sağ kalmaz

Erzurum'da baldızı Hülya Özmen (29) ile bacanağı Fatih Özmen'i (27) pusu kurarak öldüren Mükremin Turan'ın (41) yargılanmasına başlandı.

Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıla kadar hapsi istenen Mükremin Turan, çifte cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: “Onlar araçtayken 11 mermi attım. Bu sırada bir polis aradı. ‘İkisi de mi öldü?’ diye sordum. Polis yaralı olduklarını söyledi. Ben de ona attığım adam sağ kalmaz’ dedim. Eşim Fatma’ya 32 bin TL’yi kan parası olarak gönderdim.”

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Karadeniz gazı ithal

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