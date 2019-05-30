Kastamonu'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Tosya'nın Çaykapı köyünde tarlada S.M. (77) ile daha önce aralarında husumet bulunan aynı aileden Eftal (23), Umut (22), Şaban (51) ve Ramazan Keleş (57) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.M. tüfekle Keleş ailesinin 4 ferdine ateş etti.

Eftal, Umut ve Şaban Keleş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ramazan Keleş ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan S.M'yi arama çalışmaları sürüyor.

(AA)