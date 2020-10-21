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  • Kastamonu'da Kovid-19 testi pozitif olan vaka dayısının HES koduyla seyahat ederken yakalandı
21 Ekim 2020 Çarşamba 17:29 | Son Güncelleme:

Kastamonu'da Kovid-19 testi pozitif olan vaka dayısının HES koduyla seyahat ederken yakalandı

Kastamonu'da Kovid-19 testi pozitif olan vaka dayısının HES koduyla seyahat ederken yakalandı
AA

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan Gürkan A., dayısına ait Hayat Eve Sığar (HES) koduyla yolculuk yaparken yakalandı. Gürkan A.'ya idari para cezası uygulanarak hakkında işlem başlatılırken otobüstekiler karantinaya alındı.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince durdurulan bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde, Gürkan A. isimli şahsın dayısının HES koduyla yolculuk yaptığı tespit edildi.

AA'da yer alan habere göre, Trabzon'dan Kastamonu'ya giden bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bük köyü Jandarma Karakol Komutanlığı kontrol noktasında durduruldu.

Otobüste bulunan yolcuların HES kodları ve kimlik bilgilerinin kontrolü sırasında, 20 numaralı koltukta, Bahtiyar P. isimli kişinin yerine Gürkan A. (24) isimli şahsın oturduğu fark edildi.

Gürkan A'nın kimlik sorgusunda, Kovid-19 pozitif vaka olduğu ve dayısı Bahtiyar P'ye ait HES kodunu kullanarak Kastamonu'ya gitmek üzere seyahat ettiği tespit edildi.

Gürkan A'ya 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Gürkan A. ile otobüs şoförü ve 23 yolcu, evlerinde ve Şeyh Şaban-ı Veli öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Otobüs firması hakkında da idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.

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