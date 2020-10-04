Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Kasımpaşa Galatasaray maçı nereden izlenir?

Kasımpaşa Galatasaray maçı için geri sayım sona eriyor. Süper Lig'de 4. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Bugün Kasımpaşa Galatasaray karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Glasgow'dan dönen kafiledeki oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaparak maça hazırlandı.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Kasımpaşa bugün (4 Ekim Pazar) oynanacak. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Kasımpaşa ise ligde yaşadığı bir galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan elde etti. Lacivert-beyazlı takım, çıktığı maçlarda Çaykur Rizespor'u yenerken, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.