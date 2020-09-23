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23 Eylül 2020 Çarşamba 11:40 | Son Güncelleme:

MSB Kasım 2020 sınıflandırma dönemi celp ve sevk tarihleri

MSB Kasım 2020 sınıflandırma dönemi celp ve sevk tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2020 Sınıflandırma Dönemine İlişkin Duyuru yayımlandı.

Kasım 2020 Sınıflandırma Dönemine İlişkin Duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlandı. 

2020 KASIM SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

1. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Kasım 2020 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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