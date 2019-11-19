Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7213
  • 6,3353
  • 270.285
  • 106989
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 ölü

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 ölü

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 ölü

İstanbul Kartal'da 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Kartal ilçesi Topselvi Mahallesi Saraykapısı Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde saat 05.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip söndürürken, dumanda etkilenen 6 kişiyi polis ekiplerinin yardımıyla tahliye etti.

Binada yaşayanlar da dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı.

Yaralılar ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA


Hande Erçel'den takdirlik hareket!
6 kilo için 30 bin TL harcadı!
Mustafa Sandal'dan şoke eden yorum: Kendini role fazla kaptırmış
Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı
Hazal Kaya anne oldu
<p>Olay, Vietnam’da meydana geldi. Bir grup çocuk, buldukları ölü bir yılanı ip olarak kullandı. Ama

Çocuklar Ölü Yılanla İp Atladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

A Milli Takım'da 'Altın Jenerasyon'! İşte kadroya girebilecek genç oyuncular...

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait drone ele geçirildi