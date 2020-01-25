Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9448
  • 6,5556
  • 297.905
  • 122142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kartal'da marinada 6 tekne alev alev yandı: 1 yaralı

Kartal'da marinada 6 tekne alev alev yandı: 1 yaralı

Kartal'da marinada 6 tekne alev alev yandı: 1 yaralı

Kartal’da marinada bulunan 6 tekne alevlere teslim oldu. Teknelerin kullanılamaz hale geldiği yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın esnasında teknelerde ara ara patlamaların olduğu görüldü.

Kartal Dragos’taki marinada saat 07.30 sıralarında, bağlanmış halde olan teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılarak 6 tekneye sirayet etti. 6 tekne alevlere teslim olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, teknelere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Marinada bulunan bir kişi yaralanırken, tekneler kullanılamaz hale geldi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA


EDHO dizisine flaş transfer!
Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin barışıyor mu?
Çukur'un yıldızları aşk sarhoşu!
Taner yalanladı, Ece doğruladı! Ünlü çift evleniyor
Kuruluş Osman'dan bir rekor daha!
<p>Yaşanan deprem sonrasında vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı. Saat 20.55´te yerin 6.7

Depreme Canlı Yayında Yakalandılar, Beşik Gibi Sallandılar

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

LGS ocak ayı örnek soruları yayında! İşte LGS 2020 sözel ve sayısal örnek soruları

Elazığ'da 6,8'lik depremin ardından ilk fotoğraflar