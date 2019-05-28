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28 Mayıs 2019 Salı 09:47 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 09:52

Kartal'da, inşaat işçisi çalışma sırasında 2. kattan düştü

Kartal'da, inşaat işçisi çalışma sırasında 2. kattan düştü

Kartal’da bir inşaatta çalışan işçi, çalışma sırasında 2. kattan zemine düştü. Yaralanan işçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal Karlıktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat işçisi, 4 katlı inşaatın 2. katında çalışma yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple zeminde bulunan tahtaların üzerine düştü. İnşaattan düşen işçiyi diğer işçiler fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralan işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralının durumunun hafif olduğu öğrenildi. 

İHA

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