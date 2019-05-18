Kars'taki arazi anlaşmazlığında kan aktı: 5 yaralı
Kars'ın Kağızman ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Böcüklü köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Abdülmecit D, Emre D, Mehmet D, Cemal D. ve Sıddık K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kağızman ve Kars Harakani Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Köye güvenlik güçleri sevk edildi.
Kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İHA