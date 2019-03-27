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  3. Kars’ta PKK'ya eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

Kars’ta PKK'ya eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

Kars’ta PKK'ya eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

Kars’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

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 Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen planlı faaliyet kapsamında Digor, Selim ve Merkez ilçelerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik adli makamların talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

  Düzenlenen operasyon şüpheli 10 kişi gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

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