Kars'ta bulundu! Adı gizli tutuluyor

Türk Dünyası Yüzey Araştırmaları ve Doğu Anadolu Yüzey Araştırmaları kapsamında 1998 yılından bu yana bilimsel çalışmalar yürüten Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve ekibi, Türk dünyasına yönelik tarihi ve arkeolojik çalışmaları, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Nahcivan ve son olarak da Moğolistan'da sürdürüyor. Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da aralıksız araştırmalarına devam eden Prof. Dr. Ceylan ve ekibi her yıl tarih öncesi erken dönem Türk tarihi ile ilgili yeni izler buluyor. Ekip bu yıl da Kars dağlarında yeni Türk izleri buldu. Daha önce de 6 Ocak 2018 tarihinde 'Tarihi değiştiren keşif' başlığı ile Prof. Dr. Ceylan'a ait keşifler haber yapılmıştı.

SİLİNMESİNDEN KORKUYOR

Prof. Dr. Ceylan yeni buluntuların da koordinatlarını tam olarak vermiyor. Daha önceki yıllarda bulduklarının bazılarının bir ekip tarafından özel olarak silindiğini düşünüyor. Yeni buluntular iki panodan oluşuyor. Tunç Çağı, yani M.Ö 3000 yıllarına ait olduğu düşünülen panoların birinde 5 dağ keçisi bulunurken, diğerinde 2 at ve 2 dağ keçisi yer alıyor. Anadolu'da Türk izlerinin 1071'den çok daha öncelere dayanması, tarihin yeniden yorumlanmasına ihtiyaç olduğunu göstermesi açısından bu keşiflerin çok önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

ARKEOLOGLARDAN ÖNCE DEFİNECİLER

Konuyla ilgili konuştuğumuz Prof. Ceylan şunları söyledi: "Kars bölgesinde erken dönem Türk izleri ile ilgili yeni bir keşif yaptık. Buranın da ismini güvenlik nedeniyle saklı tutacağız. Tahribat daha önce de yapılmış burada. Taşlar kırılmış. Hemen yanı başında kaçak kazı çukuru açılmış. Burada 2 pano tespit ettik. Büyük panoda 5 dağ keçisi, güneyden kuzeye göç eder şekilde yapılmış. Önce çizilmiş daha sonra kazınarak belirgin hale getirilmiş. Gayet iyi bir teknikle yapıldığını söylemek mümkün. Keçilerin boynuzları oldukça görkemli çizilmiş. Küçük panoda ise 2 at ile 2 dağ keçisi yine çizim ve kazınma yöntemi ile yapılmış. Bunlar Anadolu Türk tarihi için oldukça önemli bir keşif."