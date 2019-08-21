Karşı ateş tekniği nedir? Orman yangınlarında kullanılan karşı ateş uygulamasının detayları

Karşı ateş tekniği merak edilen konular arasında yer alıyor. Karşı ateş tekniği nedir? Geçtiğimiz pazar günü İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangına 200 arazöz ve 20 helikopterle müdahale edilirken; yangını söndürmek için "karşı ateş" adı verilen yöntemler de kullanıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Orman Genel Müdürlüğü çalışanı, elindeki pürmüzle ormandaki bir alanda yangın başlatıyor.

KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ NEDİR?

Büyük orman yangınlarının söndürülmesinde dolaylı paralel metod, karşı ateş ve kendi haline bırakma kullanılmaktadır. Büyük yangınları söndürmede kullanılan bu yöntemleri yapacak yükümlülerin görevleri çok iyi bilmeleri ve onu en iyi şekilde uygulamaları gerekir.

Tutuşturma işlemi, rüzgâra paralel oluşturulan kontrol hattı boyunca yapılmalıdır.

Ağır yanıcı maddelerde kullanılır

Ağaçlarda çok az oranda kavrulma gerçekleşir.

İlaveten açılan iç yollar ve yangının yavaş ilerlemesinden dolayı yakma periyodunun uzaması, maliyeti nispeten yükseltir.

Rüzgâr yönüne göre açılan kontrol hatları, rüzgarın yön değiştirmesi durumunda kullanılamaz.

Meşçere içerindeki rüzgâr hızının sabit olması gerekir.

İnce yanıcı madde nemi %20’nin altına düştüğü koşullarda yakma işlemi yapılamaz.

Yangının kesintisiz ilerlemesi için, yanıcı madde sürekliliğinin iyi olması gerekir.

Tutuşturma işlemini tek bir kişi gerçekleştirmelidir.