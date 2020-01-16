Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Yarın karneler kaçta dağıtılacak?

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? sorusu hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği 15 tatil yarın itibari ile başlıyor. Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşayacak. Öğrenciler karnelerin saat kaçta verileceğini araştırmaya başladı. Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? sorusunun yanıtı haberimizde sizlerle..

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2019 - 2020 Eğitim yılının ilk dönemi yarın sona eriyor. Milyonlarca öğrenci 17 Ocak 2020 günü karne alacak.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karne verilme saatleri okuldan okula farklılık gösterebilir. Sabahçı öğrenciler, kendi okulunun verdiği saatte, öğlenci öğrenciler de kendi okulunun verdiği saat üzerine karnelerini alacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.