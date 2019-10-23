Karneler değişiyor mu? Yeni karneler nasıl olacak?

“Karneler değişiyor mu?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni karneler nasıl olacak? Öğrenciler heyecanla karne dönemini bekliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci karnelerinin değişmesi için çalışma başlattı. Yeni karnelerde eski karnelere göre birçok farklılık olacak. Veliler öğrenci karnelerine baktığında çocuklarının yıl için neyi yapıp neyi yapamadıklarını görme imkanına sahip olacak. İşte detaylar…

KARNELER DEĞİŞİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci karnelerinin değişmesi için çalışma başlattı.

CNN Türk’ten Duygu Bayram Ayaz’ın özel haberine göre yapılacak değişiklikle artık karnelerde sadece not değerlendirmesi yer almayacak.

Yeni karnelerde öğrencilerin 1 yıllık gelişim süreçleri de yer alacak.

Veliler öğrenci karnelerine baktığında çocuklarının yıl için neyi yapıp neyi yapamadıklarını da görecek.

Karneler tek sayfa olmayacak.

'Örneğin öğrenci ezber yapabiliyor mu?', 'Derste söz hakkı istiyor mu?', 'Yüksek sesle okuyabiliyor mu?', 'Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?', 'Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?', 'Yazdığını ne kadar hızlı yazabiliyor mu?' gibi değerlendirmeler karnelerde yer alacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

2019-2020 eğitim-öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu takvime göre de okulların tatil olacağı tarihler açıklandı. İşte ara tatil ve dönem tatil tarihleri…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18 Kasım’da başlayacak ve 22 Kasım’a kadar devam edecek.

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

BİRİNCİ DÖNEM TATİL TARİHİ

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.