Karısının gözleri önünde öldürdüler! Kız istemeye giden abiye yolda infaz

Adana’da Taşkın Arıkoler, sevgilisi Aleyna Özen ile evlenmek istedi. Ancak kızın annesi Ebru ve kız kardeşi Melisa Özen, Arıkoler’in daha önce evlenip boşanması nedeniyle bu ilişkiye karşıydı. Anne Özen, damat adayını 26 Aralık’ta konuşmaya çağırdı. Genç adam da ağabeyi Erhan Arıkoler’i arayıp, “Siz de yanımda olun” dedi. Erhan Arıkoler, eşi Derya’yı ve babasını da yanına alıp otomobille verilen adrese gitti. Kız kardeş Melisa ise kuzeni Mehmet Sındırgı’yı arayıp, “Taşkın geliyor, siz de gelin” dedi.

EVİN ÖNÜNDE KURŞUN



Sındırgı, kardeşi ve 3 arkadaşıyla Özen Ailesi’nin evinin yolunu tuttu. İki taraf aynı sokakta karşılaştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet Sındırgı, Erhan Arıkoler’i eşinin önünde silahla vurarak öldürdü. Kaçan saldırganlar kısa sürede yakalandı. 6 pompalı tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Katil zanlısı ile yanındaki 4 kişi tutuklandı. Gözaltına alnınan anne Ebru Özen ile kızı Melisa ise serbest bırakıldı.

Kocasının öldürülmesine şahit olan Derya Arıkoler’i kayınpederi sakinleştirdi.



VERMEK İSTEMEDİK KAVGA ÇIKTI



Melisa Özen’in ifadesinde “Taşkın ve yanındakiler evimizi basacaktı. Babam evde olmayınca korktum. Kuzenimi arayıp, ondan yardım istedim” dediği öğrenildi. Katil zanlısı da “Kızı vermek istemedik, onlar da üsteleyince kavga çıktı” dedi.