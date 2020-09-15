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15 Eylül 2020 Salı 00:19 | Son Güncelleme:

'Karım temizlik hastası beni boşayın'

'Karım temizlik hastası beni boşayın'
DHA

Antalya'da bir çocuk babası Ali Ö., eşi S.Ö.'nün temizlik hastası olduğunu, kapıların bile silinmekten aşındığını, evinde dilediği gibi hareket edemediğini ve sığıntı muamelesi gördüğünü iddia ederek, boşanma davası açtı.

Antalya’da Ali Ö., temizlik hastası olmakla suçladığı eşi S.Ö.’ye boşanma davası açtı. Ali Ö., dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “Eşim evlenmeden önce takıntısını sakladı. İşten eve gelince terlik giyindirip beni banyoya sokuyor. Evi kirlettiğimi söyleyip azarlıyor. Her gün 1 paket ıslak mendil, 2-3 günde bir çamaşır suyu bitiyor. Aylık 700 TL temizlik masrafımız var. Her sabah yorganı, yastığı, çarşafı yıkıyor. Anne-babamı bile eve çağıramıyorum.”

EVİMDE SIĞINTI GİBİYİM

Kendi evinde sığıntı muamelesi gördüğünü öne süren Ali Ö., tedaviye rağmen 8 yıllık eşinin düzelmediğini, evlendikten 1 yıl sonra çocukları olduğunu ancak o günden sonra hayatın daha da çekilmez hale geldiğini belirtti.

BEBEĞİ ODAYA KİLİTLEDİ

Eşinin temizlik yapmak için çocuğunu odaya kilitlediğini öne süren koca, “Bebeğe bezini kirlettiği için bağırıyordu. Pislenen kıyafetleri bebeğin üzerindeyken makasla kesip atıyordu. Çocuğumun velayetini istiyorum” ifadesini kullandı. 

KAPILAR BİLE AŞINDI

Evdeki mobilya, kapı ve camlar dahil tüm eşyaların sürekli silindikleri için aşınıp eskidiğini öne süren Ali Ö., “40 bin TL civarında zararım var” dedi.

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