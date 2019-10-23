Karides tava nasıl yapılır? Karides tava malzemeleri nelerdir? En güzel lezzetli karides tarifi..

Karides tava nasıl yapılır? sorusu merak edilen konular arasına girdi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün Karides Tava için yemeği yapıyor. Programı izleyen seyirciler Karides tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? merak etmeye başladı. İşte en güzel karides tava yapılışı...

Karides Tava Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kilo temizlenmiş ve dondurulmuş karides

3 diş sarımsak

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber (olmasa da olur)

1 çay kaşığından az karabiber

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı limon suyu

Süslemek için:

Roka veya maydanoz

Karides Tava Yapımı Tarifi Yapılışı

Karidesleri çözülmeden yıkayın ve süzün. Bu sırada çözülecekler zaten.

Sarımsakları küçük bölümde rendeleyin.

Zeytinyağını tavaya koyup kızdırın.

Sarımsakları, pul biberi ve toz biberi atıp 1 dk karıştırın.

Yıkanıp süzülmüş karidesleri ve limon suyunu ekleyip baharatlarla iyice karışana kadar karıştırın.

Yaklaşık 5-6 dk kavrulana kadar karıştırın.

Son olarak tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın.

Maydanoz veya roka yapraklarıyla karıştırıp sıcakken servis edin.

Çok çabuk piştiği için yemek yemeden hemen önce yapmanızı tavsiye ederim.

KARİDES TAVA BESİN DEĞERİ

Proteine alternatif

Karides hayvansal proteine lezzetli bir alternatiftir 100 - 120 gram karides yaklaşık 23.7 gram protein (günlük ihtiyacın yüzde 30 - 40’ı) sağlarken sadece 112 kalori enerji verir ve bir gramdan az yağ içerir.

Vitamin ve mineral zengini

Karides ayrıca D vitamini ve B12 vitamini için de harika bir kaynaktır. Sadece 100 - 120 gram karides yiyerek günlük B12 vitamini ihtiyacınızın yüzde 28.2’sini almış oluyorsunuz. B12 vitamini, damar duvarlarına doğrudan hasar veren ve kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir risk faktörü olarak görülen homosistein seviyesini düşük tutmak için gereklidir. Bunlara ek olarak karidesler omega 3 yağ asitleri için de iyi bir kaynak. Karidesin yine 100 -120 gramı günlük selenyum ihtiyacının yüzde 64.2’sini karşılıyor. Araştırmalar selenyum ile kanser arasında ters bir korelasyon olduğunu gösteriyor yani selenyum kansere karşı koruyucu.

Birçok kişinin kafası karidesin yağ ve kolesterol içeriği ile ilgili karışık olabilir. Karides oldukça az total yağ içeriyor ancak kolesterolü maalesef yüksek. 100 gram veya yaklaşık 12 adet haşlanmış karideste 200 miligram kadar kolesterol var. Bu sebeple bazı kişiler yüksek kolesterol içeriği nedeniyle karides yemekten kaçınırlar. Ancak karides ve kandaki kolesterol seviyesini konu alan araştırmalar, karidesi hayatınızdan tamamen çıkarmanın gereksiz olduğunu gösteriyor.

Kolesterole etkisi

Yapılan bir araştırmaya göre her gün 300 gram karides yiyen kişilerde LDL (kötü kolesterol) seviyesi yüzde 7 yükselirken, HDL (iyi kolesterol) seviyesinin yüzde 12 arttığı görüldü. Trigliserid (kan yağı) seviyeleri ise yüzde 13 düştü.

Özetle karides seviyorsanız ogün yoğun kolesterol içeren diğer hayvansal gıdaları aynı öğünde tüketmeyin. Et, süt, peynir ve yoğurdun yağsız olanlarını tüketin. Özellikle aynı öğünde hayvansal yağ tüketmeyin. Pişirme yöntemi olarak da tereyağlı karides tercih etmeyin. Sebzeli, fırınlanmış veya haşlanıp salataya eklenmiş veya ızgara şeklinde tüketmeye özen gösterin. Yanında bol yeşillik tüketin.