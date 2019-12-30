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  3. Kargolar 31 Aralık'ta çalışıyor mu? Kargolar 1 Ocak'ta çalışıyor mu?

Kargolar 31 Aralık'ta çalışıyor mu? Kargolar 1 Ocak'ta çalışıyor mu?

Kargolar 31 Aralık'ta çalışıyor mu" Kargolar 1 Ocak'ta çalışıyor mu"

Kargolar 31 Aralık'ta çalışıyor mu? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Yeni yıla kısa bir süre kaldı. Bu yıl Salı gününe denk gelen 31 Aralık resmi tatil veya yarım gün olmayacak. 1 Ocak Çarşamba günü ise resmi tatil olarak belirlendi. Kargo şirketleri ile işleri olanlar Kargolar 31 Aralık'ta ve 1 Ocak'ta çalışıyor mu? merak ediyor. İşte yanıtı..

Kargolar 31 Aralık'ta çalışıyor mu? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. Resmi tatillerde devlet dairelerin veya özel kurumların açık olup olmadığı araştırılıyor. 31 Aralık Salı günü mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak. 1 Ocak Çarşamba günü ise resmi tatil olarak belirlendi. Tatil günlerinde kargo şirketleri açıklama yapabiliyor. Kargolar 31 Aralık'ta ve 1 Ocak'ta çalışıyor mu? sorusunun yanıtı haberimizde..

KARGOLAR 31 ARALIK'TA ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar 31 Aralık resmi tatil olmadığı için normal çalışma saatleri arasında hizmet verecek. 

KARGOLAR 1 OCAK'TA ÇALIŞIYOR MU?

Özel kargo firmalarının kural olarak yılbaşında tatil yapması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmalarının şirket politikaları gereği yılbaşında kısmi hizmet verebilme ihtimali var.

YUTİÇİ KARGODAN AÇIKLAMA 

31 Aralık Salı günü şubeler normal çalışma saatlerinde hizmet verecerktir.

1 Ocak Çarşamba günü ise tüm şube ve acentele kapalı olup, 2 Ocak Perşembe günü normal işleyişine devam edecektir. 


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