Kargo paketi kapısına çıkartılmayınca olay çıkardı

İstanbul Esenyurt'taki sitede yaşanan olayda site sakini kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından kapısına çıkartılmaması üzerine olay çıkardı.

İHA'da yer alan habere göre, iddiaya göre, Necla A. isimli kadının kargo paketi güvenlik görevlilerine teslim edildi. Necla A. kendisine haber veren güvenlik görevlisinden paketi yukarıya çıkarmasını istedi. Güvenlik görevlisi ise kargoyu güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyledi.

GÜVENLİK BARİYERİNİ KIRDI

Necla A. güvenlik görevlisine gelerek görevlilere hakaret etti. Çılgına dönen kadın güvenlik görevlilerine vurmaya başladı. Öfkesi dinmeyen kadın, daha sonrada site girişindeki bariyeri kırdı. Site yönetiminin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri ise tarafları polis merkezine götürdü. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.