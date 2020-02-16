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  3. Kardüz Yaylasında kar kalınlığı 2.5 metreye ulaştı

Kardüz Yaylasında kar kalınlığı 2.5 metreye ulaştı

Kardüz Yaylasında kar kalınlığı 2.5 metreye ulaştı

Düzce’de bin 830 rakımlı Kardüz Yaylası’nda kar kalınlığı 2 buçuk metreyi bulurken, bembeyaz örtüyle kaplanan çam ormanları kartpostalık görüntüler oluşturdu.

Düzce’nin kayak merkezi olması için çalışmaların yapıldığı bin 830 rakımlı Kardüz Yaylası, Düzce’nin yüksek kesimlerine yağan kar ile beyaz örtüye büründü.

Gölyaka ilçesinde bulunan Kardüz Yaylası, kar altında kalan çam ağaçlarıyla doyumsuz manzaralar oluşturdu. Yaylada bulunan evlerin boyunu aşan kar, yaklaşık 2 buçuk metreyi buldu. Yaz aylarında yemyeşil örtü ile kaplanan Kardüz Yaylası Düzce’nin en yüksek kesimleri arasında bulunuyor. Aksu-Deresi-Kardüz yaylası arasındaki 24 kilometrelik yürüyüş parkuru ile kış aylarında yaylaya ulaşım sağlanırken, endemik bitki örtüsü ve yaban hayatı dikkat çekiyor. 2 buçuk metreyi bulan Kardüz yaylasının eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.

 


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