Kardeşlerinin eğitimine destek için pompacı oldu

Aile bütçesine katkı sunmak ve okuyan iki kardeşinin eğitimine katkı sunmak amacıyla iş arayan Zeynep Demir, internette bir akaryakıt istasyonuna satış elemanı (pompacı) arandığına dair ilanı gördükten sonra, ailesinin tepkisinden çekinmesine rağmen işe başvurdu. Yaklaşık 2 aydır akaryakıt istasyonunda çalışan Demir, tepkinin aksine ailesinden daha fazla destek görünce işine dört elle sarıldı.

Zeynep Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada 4'ü erkek 10 kardeş olduklarını söyledi. İnternette iş ilanlarına baktığı sırada Batman'daki bir akaryakıt istasyonuna kadın pompacı arandığı ilanını gördüğünü belirten Demir, başvuruda bulunarak hemen işe başladığını anlattı. İşe başlayarak para kazanmaya başladığını belirten Demir, "İki erkek kardeşim çalışıyor, ikisi ise okuyor. Yapabileceğimi düşündüm ve şu an yapıyorum. Güzel bir iş, zevkle işimi yapıyorum. Bence kadınlar her işi yapabilir." dedi.

Demir, akaryakıt almaya gelen sürücülerin karşılarında bir kadın gördüklerinde ilk etapta şaşırmalarına rağmen kendisine büyük destek verdiklerini söyledi.

"Şaşırıyorlar ilk etapta çünkü Batman'da şimdiye kadar kadın pompacı olmadı." diyen Demir, şöyle devam etti:

"Ama genelde olumlu tepkiler alıyorum. Her kadın bu işi yapabilir. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok, herkes yapabilir. Annem babam olumlu bakıyorlar, işimi seviyorlar. İlk başta tepki göstereceklerini düşündüm ama öyle değilmiş. Ailem devam etmemi ve işimi bırakmamamı söylüyorlar. Aileme, okuyan kardeşlerime yardımcı oluyorum. İşim güzel, işimi seviyorum."

Müşterilerden Can Avcı, cesaretinden dolayı Demir'i tebrik etti. Akaryakıt istasyonu sahibi Ahmet Polat da ilana çıktığı zaman iş arayan erkeklerden olumsuz tepkiler aldığını söyledi.

Oysa kadınların artık hayatın her alanında olduğunu vurgulayan Polat, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en doğusu dahil hizmet kalitesinin aynı olmasına inanıyoruz. 8 ön saha personelimiz vardı ama müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak adına aralarında bir kadın pompacı arkadaşımızın olmasının iyi olacağı düşüncesi oluştu bizde. Bu amaçla, ilk başlarda iş ilanı verdiğimizde iş arayan erkeklerden çok farklı tepkiler aldık, 'Kadın pompacı olur mu?' diye."

Polat, Demir'in işini çok iyi yaptığını, müşterilerden çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.



(AA)