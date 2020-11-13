Kardeşe ikinci hayat

Gaziantep’te yaşayan Canan Budak, doğumunun ardından İkra’nın ellerinde, ayaklarında ve yüzünde bazı değişiklikler fark etti. Anne, kızını çok sayıda hastaneye götürdü. Talasemi majör teşhisi koyulan İkra’ya nakil olması gerektiği söylendi. Bunun üzerine Budak Ailesi, yakınlarının bulunduğu Antalya’ya yerleşti. Yapılan araştırmalar sonunda 6 yaşındaki İkra’ya uyumlu ilik kardeşlerinden Miraç’ta (7) bulundu. Miraç’tan İkra’ya ilik nakli yapıldı.

‘MUCİZEYİ YAŞADIK’



Doğumun ardından ilk başlarda kızının hastalığını fark edemediğini söyleyen Canan Budak, “Gelişiminde yavaşlama olduğunu düşünmeye başladım. İlik nakli için o kadar çok kişi sırada bekliyordu ki oğlumun iliğinin tutması bizim için mucize oldu. Kızımın tedavisi devam ediyor ama en zor kısmını atlattık” dedi. İkra’ya can olan Miraç da kardeşine sarılarak, “İyileştiği için çok mutluyum. Kardeşimi çok seviyorum” diye konuştu.