Karat nedir, ne işe yarar? Karat nasıl belirlenir?

Karat tektaş yüzüklerin üzerinde bulunan değerli taşlardır. İlk olarak Ortadoğu çevresinde mücevherlerle ilgilenen profesyoneller tarafından kullanılmaya başlandığı öne sürülen karatın miktarı pırlantanın da fiyatını belirleyen unsurlardandır. Karat nasıl belirlenir?

KARAT NEDİR, NE İŞE YARAR?

Karat, pırlantanın ağırlık birimi ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. 1 karat yaklaşık 200 mg ağırlığa sahiptir. Yani buda yaklaşık 0,2 grama denk gelmektedir. Mücevher satışlarında irili ufaklı karat cinsi ya da karattan daha küçük ağırlıkta taşlar da satılmaktadır. Elmas ve diğer değerli taşların ölçümü tamamen karat cinsinden belirlenmektedir.

KARAT NASIL BELİRLENİR?

Piyasa içinde 1 karat pırlanta tek taş fiyatlandırılması 25 bin TL'den başlıyor ve 50 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Fakat bu fiyatlar değişkenlik gösterebilmektedir. Pırlantaların ağırlık durumu 1 karat altında ise santim ölçüsü kullanılmaya başlanmaktadır. Pırlantaların değeri 4C kuralına göre belirlenmektedir. Kesim (Cut), Renk (Colour), Berraklık (Clarity) ve Karat (Carat) kuralı oluşturmaktadır.