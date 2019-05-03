Kentte son günlerde etkili olan yağış ve karların erimesi dolayısıyla su seviyesi yükselen Karasu Nehri taştı.

Taşkın sonucu nehrin geçtiği Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesi'ndeki bir köprü de su altında kaldı.

Bu nedenle köprü üzerinden ulaşım sağlanan Yollarüstü, Büklümdere, Yuvalı, Çayırdüzü, Kemerçam ve Kösebey Kışlağı köylerinin grup yolu ulaşıma kapandı.

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlimiz ve beldemizde iki gündür etkili olan yağış nedeniyle Karasu Nehri'nde taşma meydana geldi. Nehrin taşmasıyla tarım arazilerini su bastı. Taşkın yüzünden beldemizle bazı köy yolları arasındaki yolda ulaşım sağlanamıyor. Su baskını nedeniyle beldemizin içme suyu ve kanalizasyon alt yapısında da tahribat oluştu."

(AA)