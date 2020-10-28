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  • Karantinadan sefere çıktı... Otobüs şoförü izolasyonu delip yolcu taşıdı
28 Ekim 2020 Çarşamba 23:11 | Son Güncelleme:

Karantinadan sefere çıktı... Otobüs şoförü izolasyonu delip yolcu taşıdı

Karantinadan sefere çıktı... Otobüs şoförü izolasyonu delip yolcu taşıdı

Taksim'deki trafik denetiminde, karantinada olması gereken özel halk otobüsü şoförü Ahmet K. yakalandı. Karantinaya alınan şoföre 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Taksim Tarlabaşı Bulvarı’nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara yönelik Kovid-19 denetimleri yapıldı. Otobüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, şoförlere GBT sorgulaması yaptı. Topkapı-Taksim hattında sefer yapan Özel Halk Otobüsü şoförü Ahmet K.’nın temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi. Yolcuları başka otobüse bindiren ekipler, şoförü karantinaya alırken, 3 bin 150 lira ceza kesti. 

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

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