Karantinadan sefere çıktı... Otobüs şoförü izolasyonu delip yolcu taşıdı

Taksim Tarlabaşı Bulvarı’nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara yönelik Kovid-19 denetimleri yapıldı. Otobüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, şoförlere GBT sorgulaması yaptı. Topkapı-Taksim hattında sefer yapan Özel Halk Otobüsü şoförü Ahmet K.’nın temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi. Yolcuları başka otobüse bindiren ekipler, şoförü karantinaya alırken, 3 bin 150 lira ceza kesti.