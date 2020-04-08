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Karantinada esrar serası

Karantinada esrar serası

Adana Yüreğir'de bir evin bahçesindeki serada esrar yetiştirildiği yönünde ihbar alan polis, operasyon düzenledi.

SONER KAN

Müstakil evin bahçesindeki 2 serada, 210 kök hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi Ramazan B., uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamadığı için torbacılara da ulaşamadığını ve kendi esrar serasını kurduğunu itiraf etti. 

EVDEN ÇIKAMADIM, KENDİM İÇİN EKTİM

Ev hapsine çarptırılan zanlının ifadesinde “Salgın nedeniyle uyuşturucu bulamayınca bahçeye sera kurup, kenevir ektim. Hasadını yapıp, içecektim” dediği öğrenildi. 


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