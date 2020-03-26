Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4694
  • 7,0655
  • 318.91
  • 89063
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Karantina yurdundan 'Siz evde kalın, biz burada iyiyiz' mesajı

Karantina yurdundan 'Siz evde kalın, biz burada iyiyiz' mesajı

Karantina yurdundan 'Siz evde kalın, biz burada iyiyiz' mesajı

Salgın nedeniyle uçuşların durdurulduğu Almanya Düsseldorf'tan 17 Mart'ta gelerek Güngören'deki karantina yurduna yerleştirilen Başak Nur Yılmaz yaşadıklarını çektiği videoda anlattı.

Başak Nur Yılmaz, “Burada çok güzel şeyler oluyor, yavaş yavaş birbirimizle dayanışmaya başladık. Dün karantinanın 4. günüydü ve odalarımızı temizlediler. Bize de zaten genel temizlik malzemeleri verildi. Görevliler 3 öğün yemek servis ediyor, tatlı, yoğurt, meyve, ara öğünler geliyor. Kandil gecesi odalarımıza simit ve çiçek dağıttılar. Evde kalın, gerçekten biz burada nasıl kalıyorsak aynı şekilde evde kalın. İnşallah bu günleri atlatacağız.” dedi.


Yaşlı adama zorla maske takıp başından aşağı kolonya döken şahsın cezası belli oldu

Yaşlı adama zorla maske takıp başından aşağı kolonya döken şahsın cezası belli oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kars'ta canlanan doğa kuşlarla şenlendi

T70 helikopteri yer testleri başarıyla devam ediyor