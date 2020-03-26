Karantina yurdundan 'Siz evde kalın, biz burada iyiyiz' mesajı

Başak Nur Yılmaz, “Burada çok güzel şeyler oluyor, yavaş yavaş birbirimizle dayanışmaya başladık. Dün karantinanın 4. günüydü ve odalarımızı temizlediler. Bize de zaten genel temizlik malzemeleri verildi. Görevliler 3 öğün yemek servis ediyor, tatlı, yoğurt, meyve, ara öğünler geliyor. Kandil gecesi odalarımıza simit ve çiçek dağıttılar. Evde kalın, gerçekten biz burada nasıl kalıyorsak aynı şekilde evde kalın. İnşallah bu günleri atlatacağız.” dedi.