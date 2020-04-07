Karantina altındaki Avrupa'dan tarihe not düşen tanıklık: Bir virüs ne hale getirdi

Yabancı bir ülkede insanın yuvasına sığınmasının getireceği telaşı, gazeteci çift Irmak-Özgür Zentürk youtube’da açtıkları Z RAPORU kanalında aktarmayı sürdürüyor.

Fransa gibi, dünya mutfağının merkezlerinden biri olarak kabul edilen bir ülkede tüm restaurantlar kapalı, marketlerde ise boş raflarla karşılaşmak mümkün.

Daha düne kadar canlı bir hayatın sürdüğü sokaklar ise benzeri en son 2.dünya Savaşı yıllarında uygulanan sokağa çıkma yasaklarında görülen boşluk içinde…

Avrupa’nın merkezinden akan görüntüler, küresel bir sorunun, değerlendirilme zeminine de kapa aralıyor. Şu anda bütün ülke ve uluslar, aslında yaşanılan sıkıntıda eşitlenmiş görünüyor.

İşte Irmak-Özgür Zentürk’ün izlenimleri

https://www.youtube.com/watch?v=4avXJLmCJrw

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