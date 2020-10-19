Karanlık Kanyon nerede, hangi ilimizde? Karanlık Kanyon'a nasıl gidilir?

Karanlık Kanyon, Türkiye'de bulunan doğal yapılardan biri olmakla beraber macera tutkunlarının uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Karanlık Kanyon'un uzunluğunun 25 kilometre olduğu aktarılırken duvar yüksekliği 400 veya 500 metre arasında değişmektedir. Türkiye Dağcılık Federasyonu, Karanlık Kanyon'da her yıl sporculara arama kurtarma ve dağcılık eğitimleri verilmektedir.

KARANLIK KANYON NEREDE, HANGİ İLİMİZDE?

Karanlık Kanyon, Erzincan ili Kemaliye ilçesinde Munzur Dağları üzerinde Karasu Nehri'nin oluşturduğu kanyondur.

Yaklaşık olarak doğu-batı yönünde uzanan Munzur Dağları, Karasu Nehri tarafından kuzey-güney yönünde boğaz vadiler ile parçalanmıştır. Bu alana Kemaliye Boğazı adı verilir. Boğazın, İliç'in Bağıştaş köyü ile Kemaliye'nin Dutluca köyü arasında kalan kısmı Karanlık Kanyonu olarak isimlendirilir. Karanlık Kanyon, 25 km uzunluk, 1000 m derinlik, % 90 yamaç eğimi ve zaman zaman 10–15 m vadi tabanına sahiptir

Karanlık Kanyonda, kaya tırmanışı, kanyoning, tekne gezintileri yapılmaktadır. Türkiye Dağcılık Federasyonu yılda 300 sporcuya arama kurtarma ve dağcılık eğitimi vermektedir.

KARANLIK KANYON'A NASIL GİDİLİR?

Erzincan ve Kemaliye’den tur otobüslerine binerek kanyona ulaşabilirsiniz.