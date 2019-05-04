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  3. Karaman'da silahlı kavga: 3 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 3 yaralı

Karaman'da silahlı kavga: 3 yaralı

Karaman'da, çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

 Muhammet T'nin aralarında husumet bulunan Cengiz A.'nın Larende Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'ndeki işyerine ateş ederek, olay yerinden kaçtığı öne sürüldü. Bunun üzerine Cengiz A.'nın yakını Murat A. ise Larende Mahallesi 1220. Sokak'taki evde Muhammet T. ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ramazan T. ve o sırada sokakta bulunan 2 kişi silahla yaralandı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Muhammet T. ve Murat A. gözaltına aldı.

(AA)
      

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