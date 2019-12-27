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  3. Karaköy'deki nefret suçuna tahliye yok

Karaköy'deki nefret suçuna tahliye yok

Karaköy'deki nefret suçuna tahliye yok

İstanbul Karaköy’de 15 Kasım’da yolda yürüyen başörtülü Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce’ye saldıran Semahat Yolcu, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Hilal YILDIRIM 

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesin’deki duruşmaya, Kadın ve Demokrasi Derneği avukatları da katıldı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi suçlardan 12 yıla kadar hapsi istenen tutuklu zanlı, saldırganın kendisine benzeyen başka birisinin yaptığını savundu.

Mağdurlar, “Kıyafetin bile aynıydı. İslami değerlerimize olan kinini üstümüze kustu” diyerek şikayetçi oldu. Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme, bir sonraki celsede tanıkların dinlenilmesine hükmetti.

 


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