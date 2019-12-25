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  3. Karadeniz'deki yangınla ilgili yeni gelişme! 8 kişiye yasal işlem

Karadeniz'deki yangınla ilgili yeni gelişme! 8 kişiye yasal işlem

Karadeniz'deki yangınla ilgili yeni gelişme! 8 kişiye yasal işlem

Karadeniz Bölgesinde 5 ilde 71 noktada süren orman ve örtü yangınları ile ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Karadeniz Bölgesinde 5 ilde 71 noktada süren orman ve örtü yangınları ile ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu kişilerin yaktıkları anız ateşleri nedeniyle orman yangınlarına sebebiyet verdikleri değerlendiriliyor. İfadelerine başvurulan 8 kişi hakkındaki yasal işlemler sürüyor. 

(DHA)


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